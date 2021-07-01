Siyonist Rejim'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa ediyor

Siyonist medyasına göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat görevinden istifa ediyor.
Ben-Shabbat'ın Çarşamba günü rejimin sözde Başbakanı Naftali Bennett'e kararını bildirdiği ve Ağustos ayının sonuna kadar görevde kalacağı belirtildi.
Siyonist işgal rejiminin Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın yakın bir süre içinde görevini bırakacağı belirtildi.
Siyonist medyasına göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat görevinden istifa ediyor.
Ben-Shabbat'ın Çarşamba günü rejimin sözde Başbakanı Naftali Bennett'e kararını bildirdiği ve Ağustos ayının sonuna kadar görevde kalacağı belirtildi.
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