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1 Tem 2021 10:31

Siyonist Rejim'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa ediyor

Siyonist Rejim'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa ediyor

Siyonist işgal rejiminin Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın yakın bir süre içinde görevini bırakacağı belirtildi.

Siyonist medyasına göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat görevinden istifa ediyor.

Ben-Shabbat'ın Çarşamba günü rejimin sözde Başbakanı Naftali Bennett'e kararını bildirdiği ve Ağustos ayının sonuna kadar görevde kalacağı belirtildi.

News Code 1895456
https://tr.mehrnews.com/news/1895456/

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