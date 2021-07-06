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6 Tem 2021 16:31

Kırgızistan İnandı’nın kaçırılmasına ilişkin Türkiye’ye nota verdi

Kırgızistan İnandı’nın kaçırılmasına ilişkin Türkiye’ye nota verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Bişkek'teki Türk Büyükelçisine MİT'in Orhan İnandı'yı kaçırmasını protesto eden bir nota verdiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ı Bakanlığa çağırarak Sapat Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın kaçırılmasına ilişkin olarak bir protesto notası verdiği açıklandı.

Bakanlık sözcüsü, İnandı’nın kaçırılmasını protesto etmek üzere Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un talimatı doğrultusunda Türk Büyükelçisine bir nota verildiğini açıkladı.

Sözcü ayrıca “Kırgız Dışişleri Bakanlığı, Orhan İnandı’nın Kırgız Cumhuriyeti’ne iade edilmesi ve Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olarak haklarını ve meşru menfaatlerini Kırgız Cumhuriyeti anayasası ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak korumak için her türlü çabayı gösterecektir.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da 34 gün önce kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Gülen grubu ile ilişkili Sapat Okulları'nın kurucularından Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini söylemişti.

Kaynak: Kronos

News Code 1895569
https://tr.mehrnews.com/news/1895569/

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