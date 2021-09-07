40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta operasyon: 214 gözaltı kararı

Türk medyasına göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullah Gülen cemaatine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor.
Operasyonda bazı zanlılar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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