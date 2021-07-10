"Botoks" Bulgaristan'da İran sinemasını temsil edecek

Yönetmenliğini sinemacı Kave Mazaheri’nin üstlendiği "Botoks" adlı film, Bulgaristan'da düzenlenen Burgas Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

"Botoks" daha önce Fecr Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü ve İtalya'daki Torino Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödüllerine layık görülmüştü.

Gerçekle hayal arasında bir boşluğu anlatan "Botoks", yalanla herkese erkek kardeşlerinin Almanya'ya kaçırıldığını söyleyen iki kız kardeşin hikayesidir. Ancak bu yalan ablasının zihninde yavaş yavaş bir gerçeklik haline gelir, öyle ki, gece gündüz erkek kardeşinin Almanya'dan dönmesini bekleyerek geçirir.