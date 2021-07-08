ABD'den İran yapımı 'Mezbahada metamorfoz’e büyük ödül

İranlı sinemacı Cevad Darai'nin yönettiği 'Mezbahada metamorfoz’ adlı film, ABD'de düzenlenen 17. Uluslararası Houston Asya-Amerika Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne layık görüldü.

'Mezbahada metamorfoz’ adlı film İran'ın köylerinden birinde yaşanan bir aile anlaşmazlığı anlatıyor.

Bu film geçenlerde ABD’de düzenlenen Uluslararası Bare Bones Film Festivali’nin en iyi beş uzun metrajlı yabancı film yönetmeninin final listesinde yer almıştı.

'Mezbahada metamorfoz’ adlı film ayrıca, İtalya’daki Uluslararası FBO Film Festivali, Bangladeş'teki Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Uluslararası Kıbrıs Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Uluslararası Houston Asya-Amerika Film Festivali 3-13 Haziran 2021 tarihleri arasında Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlendi.