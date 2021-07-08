  1. Toplum
8 Tem 2021 15:23

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 136 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 397'ye vaka sayısı ise 3 milyon 327 bin 526'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 420'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 981 bin 19'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1895612
https://tr.mehrnews.com/news/1895612/

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