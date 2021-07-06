İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 80 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 95'e vaka sayısı ise 3 milyon 286 bin 923'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 953 bin 586'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.