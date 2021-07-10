İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 694'e vaka sayısı ise 3 milyon 355 bin 786'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 602'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 10 bin 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.