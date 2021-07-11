İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 859'a vaka sayısı ise 3 milyon 373 bin 450'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 25 bin 911'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.