İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 596 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 543'e vaka sayısı ise 3 milyon 344bin 122'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 506'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 995 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.