İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 949'a vaka sayısı ise 3 milyon 270 bin 843'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 255'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 940 bin 874'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.