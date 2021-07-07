İran'da 2 milyon 967 bin 821 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 212 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 261'e vaka sayısı ise 3 milyon 304 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 344'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 967 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.