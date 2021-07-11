  1. Kültür
11 Tem 2021 19:32

Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede Irak genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığına Bağlı Enerji Polis Komutanlığından yayımlanan raporda, yıl başından bu yana elektrik iletim kuleleri ile hatlarına pek çok saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıları düzenleyen gruplara ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta özellikle son haftalarda ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırılarda artış yaşanıyor. Bu durum sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasına ve hizmet yetersizliği nedeniyle halkın protestolarına neden oluyor.

Ülke makamları saldırıların çoğunun arkasında terör örgütü IŞİD militanlarının olduğunu savunuyor.

AA

News Code 1895687
https://tr.mehrnews.com/news/1895687/

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