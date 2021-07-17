Afganlar arası müzakereler yeniden başladı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, müzakerelerin açılışında yaptığı konuşmasında, ülkede şiddet olaylarının devam ettiğini, halkın sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.

Afganistan sorununun savaşla çözülemeyeceğini vurgulayan Abdullah, halkın geleceği, savaşı sona erdirmek ve siyasi bir çözüme ulaşmak için her iki tarafın da tüm gücüyle çalışması gerektiğini belirtti.

Abdullah, barışa ulaşmak için iki tarafın da bazı fedakarlıklar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede barışın tesisi için uluslararası ve bölgesel desteğin olduğuna işaret eden Abdullah, barış için yaratılan fırsatın iyi değerlendirilmesini istediklerini vurguladı.

Abdullah, "Devam eden savaştan en çok Afgan halkı zarar görüyor." dedi.

"Afgan halkının birlik ve beraberliği için çalışmalı"

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader de Afganistan halkının son 40 yıldır birçok sorun ve zorlukla mücadele ettiğini dile getirdi.

Ülkedeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için güçlü, merkezi ve bağımsız bir İslami sistemin gerekli olduğuna dikkati çeken Birader, bu bağlamda bencilliğin, kişisel çıkarların ve hırsların ötesine geçilmesi gerektiğini, Afganistan'ın, Afganların ortak yurdu olduğunu ifade etti.

Birader, "Afgan halkının birlik ve beraberliği için çalışmalı. Toprak bütünlüğümüzü ve ulusal birliğimizi tehdit eden her türlü çabaya, etnik, bölgesel, dilsel ve diğer önyargılara karşı her ne olursa olsun karşı durulmalı." diye konuştu.

Afganlar arası müzakerelerin ilerlemesinde bazı sorunların olduğunu ve beklendiği gibi ilerleme olmadığını aktaran Birader, her şeye rağmen Allah'ın izniyle müzakerelerin bir sonuca ulaşmasını umduklarını kaydetti.

AA