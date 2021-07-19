Afgan seçkinler ABD'nin kötü planlarını çökertecektir

Bugün Tahran'ın ev sahipliğinde "Afganistan, Barış ve Sürdürülebilir Güvenlik" adlı bir sanal toplantı gerçekleşti. Toplantıya Afgan barış sürecinde etkili olan çeşitli Afgan ve uluslararası gruplar katıldı.

İran'ın insiyatifi ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nın çabasıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, ABD'nin 20 yıllık Afganistan işgalini eleştirerek, “Amerika, Afganistan’da kalkınma ve refah sağlamak yerine birçok cinayet işledi ve şu anda rezil şekilde bu ülkeyi terk ediyor. Kötü provokasyonlarla Afganistan'ın onurlu insanları arasında tefrika yaratmak istiyor ancak ABD'nin kötü planlarının farkında olan Afgan seçkinler ve elitler bu komploları boşa çıkaracaktır." dedi.

Velayeti, "İran, İslam medeniyetinin geçmişine büyük katkılarda bulunan Afgan halkları arasındaki kardeşliği her zaman güçlendirmek istemiştir." ifadesini kullandı.

"Afganistan’da son 40 yılda binlerce yıldır dostluk ve barış içinde bir arada yaşayan farklı kavimler arasında yabancıların kışkırtmasıyla kanlı bir savaş yaşanmış, büyük hasarlara yol açmıştır." diyen Velayeti, bu nedenle kardeşliği güçlendirme yönünde adım atılması gerektiğini vurguladı.

Karzai: Afganistan'da bir an önce barış sağlanmalı

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai da yaptığı konuşmada, Nato güçlerinin ülkesindeki yürüttüğü terörle mücadele operasyonları eleştirerek, “En başından itibaren radikal grupları güçlendiren terörle mücadele yöntemine karşı çıktım, öyle ki ABD ile güvenlik anlaşmasının ülkenin zararına olduğunu belirttim” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan sorumsuzca çekilmesinin kabul edilmez olduğunu ifade eden Karzai, “Joe Biden tarafından açıklanan plan, Afgan halkına dayatıldı. Ancak bölgedeki sonuçlarından kaçınılmalı ve Afganistan'da bir an önce barış sağlanmalıdır." açıklamasında bulundu.

Hamid Karzai, “Tahran'da yapılan barış görüşmeleri, barışın sağlanması yolunda önemli bir adımdı. Bunun için İranlı kardeşlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.