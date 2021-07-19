Taliban: Doha'da 3 aylık ateşkes teklifinde bulunmadık

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya konuşan Taliban siyasi ofisinden bir sözcü, "Doha'daki görüşmelerde 3 aylık bir ateşkes teklifi sunmadık" dedi.

Sözcü, Afgan hükümeti ile görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini ve bu toplantıların "iki tarafın görüşlerini yaklaştırmak için iyi fırsatlar" olduğunu ifade etti.

Afgan hükümeti ve Taliban görüşmelerden sonra yaptıkları ortak açıklamalarda üst düzey yetkililer anlaşmaya varana kadar görüşmeye devam edeceklerini ve Afganistan'ın her yerinde insanları insani yardım alması için çalışacaklarını ifade etti.

ABD ordu istihbaratı, Kabil'in ABD ordusu çekildikten 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörmüştü. Son haftalarda hızlı şekilde birçok bölgeyi kontrol altına alan Taliban, ülkenin yüzde 85'inin kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: T24