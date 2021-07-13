Taliban Örgütü'nden Türkiye'ye Afganistan uyarısı

Al Mayadeen TV kanalının sitesinde yer alan bilgiye göre Taliban Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'daki varlığına dair bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'daki varlığını sürdürmesi Türk yetkililere karşı bir düşmanlık duygusu uyandırıyor.

Herhangi bir bahaneyle Afganistan’da kalan yabancı güçler, bize göre işgalci güçtür.”

Türkiye'nin, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi gündemde.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, daha önce Türkiye’nin, ABD güçlerinin çekilmesini öngören 2020 anlaşmasına göre Afganistan’daki askerlerini çekmesi gerektiğini söylemişti.