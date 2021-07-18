ABD diğer ülkelerde güvensizliği körüklüyor

Tahran yarın "Afganistan, Barış ve Sürdürülebilir Güvenlik" adlı toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ekberi, İran İslam Cumhuriyeti'nin insiyatifi ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nın çabasıyla düzenlenecek toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aralarında Çin, Kazakistan ve Rusya'nın da bulunduğu komşu ülkelerden yaklaşık 40 kişinin toplantıya katılması bekleniyor. Afganistan'daki düğümü çözmek için toplantıda farklı etnik grupların temsilcileri konuşma yapacak.” dedi.

Ekberi, sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti her zaman arabulucu bir rol oynamıştır ve savaş yerine müzakereyi benimser. Afganistan'da olayların gidişatı ülkenin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor ve güç dengesizliği söz konusu. Amerikalılar terörle mücadele iddiasına rağmen Afganistan’da uyuşturucu üretimi 50 kat artırmış ve daha fazla insan katlediliyor.”

Ekberi, “Amerikalılar güvensizlik yaratıyor ve yoksulluğu körüklüyor. Onlar yoksulluk ve güvensizliğin olmadığı yere gitmiyorlar. Afganistan halkı 20 yıldır ABD'ye karşı mücadele ediyor.” diye konuştu.

Afgan barış sürecinde etkili olan çeşitli Afgan ve uluslararası grupların katılması beklenen toplantının açılışında İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti bir konuşma gerçekleştirecek.