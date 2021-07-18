Zarif, Çinli mevkidaşı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CRI Türkçe'ye göre Wang, son sekiz yılda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptıkları olumlu katkılardan dolayı İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile İran hükümetini takdir ettiklerini kaydetti.

Wang, Çin’in, İran Cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi ve yeni İran hükümeti ile birlikte, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve desteği ilerletmeye, dostane iletişim ile işbirliğini güçlendirmeye, tek taraflılığa ve zorba davranışlara karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Wang, iki ülkenin çok taraflılık, uluslararası eşitlik ve adaletin sağlanmasının yanı sıra, kendilerinin ve diğer gelişen ülkelerin ortak çıkarlarının daha iyi korunmasına katkı yapması gerektiğini vurguladı.

Temel çıkarlarıyla ilgili konularda Çin'i desteklediği için İran'a teşekkür ettiklerini belirten Wang, “Çin, ulusal egemenliği ve milli onuru koruma, kendi ulusal koşullarına uygun siyasi sistem ve kalkınma yolu seçme ve kendi meşru haklarını muhafaza etme konularında her zaman olduğu gibi gelecekte de İran'ı destekleyecek.” diye konuştu.

Cevad Zarif ise, İran’ın pandemiyle mücadelesini desteklemek amacıyla aşı ve diğer gerekli malzemeleri temin ettiği için Çin’e teşekkürlerini sundu.

Zarif, İran’ın Çin’le pandemiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

İran'ın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini kaydeden Zarif, yeni İran hükümetinin göreve başlamasından sonra ikili ilişkilerin daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

İki bakan ayrıca, Afganistan’daki son durum ve diğer sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.