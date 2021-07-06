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6 Tem 2021 08:37

Reisi ve Esad telefonda İran-Suriye ilişkilerini görüştü

Reisi ve Esad telefonda İran-Suriye ilişkilerini görüştü

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü.

Esad bu görüşmede Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutlayarak, kendisini İran yürütme erki başkanlığında tüm alanlarda başarılar temenni etti.

Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin tüm alanlarında ilişkilerin gelişmesi ve çeşitli konularda istişareler ve koordinasyonların devamına vurgu yaptılar.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

News Code 1895549
https://tr.mehrnews.com/news/1895549/

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