İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Viyana'daki nükleer müzakereler

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin Hatipzade, "Müzkerelerin devam etmesi için yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorundayız." dedi.

'Afganistan'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir'

Hatipzade, İran ile Afganistan arasındaki sınır hatlarının durumu hakkında, Afganistan sınır hattının dikkatle kontrol edildiğini ifade ederek, "Afganistan'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir ve Afganistan'daki güvensizlik ortamını tahammül edemeyiz. Afganistan'daki durumu ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

İran'dan 'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı'na tepki

Said Hatipzade, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki göstererek bu kararı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Garip olan şudur ki, insan hakları, azınlık hakları ve din özgürlüğü konusu Müslümanlara gelince Avrupa'da zor bir mesele haline geliyor. Ayrımcılığa yol açacak bu karar İslamofobinin ve Müslümanlara yönelik şiddetin yayılmasının temeli olabilir. AB kurumları ve yetkililerinden bunu düzeltmelerini bekleriz. Bu karar, Avrupa'daki azınlık hakları, hukuk ve din özgürlüğünün açık bir ihlalidir."

İran'dan Tel Aviv'de büyükelçilik açan BAE'ye tepki

Tel Aviv'de büyükelçilik açan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tutumuna tepki gösteren Hatipzade, "Saldırgan ve işgalci Siyonist Rejim bu şekilde meşruiyet kazanmayacaktır. BAE de bölgede işgalci rejimin varlığından doğacak huzursuzluklardan sorumlu olacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Tahran-Riyad görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahran ile Riyad arasındaki görüşmelere dair, "Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelerin bölge ile İran ve Suudi Arabistan halkının çıkarına olduğunu defaatle ifade ettim. İnşaallah her iki tarafın anlaştığı yönde devam edecektir." şeklinde konuştu.