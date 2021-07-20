Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tüm İslam dünyası ABD ve müttefiklerine karşı direnmeye kararlıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2021 Hac menasiki ile ilgili dünyadaki Müslümanlar için bir mesaj yayınladı.

Hac farizasının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, Hac menasikinin taşıdığı mesajların önemine değinerek, Başta ABD olmak üzere saldırgan güçlere karşı direnmeyi bu merasimin büyük mesajlarından biri olarak nitelendirdi.

Devrim Lideri'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl da, İslam ümmeti büyük hac nimetinden mahrum kaldı ve şevk dolu kalpler, Rahmân ve Rahîm Allah'ın insanlar için kurduğu şerefli evindeki ziyafete katılmayı üzülerek kaybetti. Bu da İslam ümmetinin tarihinde parlak bir geleceğe yol açabilecek diğer başarılı sınavlarından biridir; önemli olan haccın gerçek şekliyle Müslümanların kalplerinde ve ruhlarında yaşaması ve bu menasikin taşıdığı mesajların küçümsememesidir.

Bugün büyük bir nüfusa, geniş bir toprağa, sayısız doğal kaynağa ve uyanık millete sahip olan İslam müntesipleri olarak imkanlarımız ile geleceği şekillendirmeliyiz. Son 150 yılda birkaç istisna dışında Müslüman milletler ülkelerinin ve hükümetlerinin kaderlerini belirlemekte hiçbir rol oynamamış ve tamamıyla saldırgan Batılı hükümetlerin politikalarına tabi kalarak onların açgözlülüğü, müdahalesi ve kötülüğüne maruz kalmışlardır. Günümüzde bazı ülkelerin bilim alanında geri kalması ve siyasi bağımlılığı onların yetersizliklerinin bir sonucudur.

Milletlerimiz, gençlerimiz, bilim adamlarımız, din bilginlerimiz ve sivil aydınlarımız, politikacılarımız, partilerimiz ve toplumumuz bugün, utanç verici geçmişini telafi etmeli ve ayağa kalkarak Batılı güçlerin baskısına, müdahalesine ve kötülüğüne direnmelidirler.

İran'dan 'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı'na tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin Hatipzade, "Müzkerelerin devam etmesi için yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorundayız." dedi.

Hatipzade, İran ile Afganistan arasındaki sınır hatlarının durumu hakkında, Afganistan sınır hattının dikkatle kontrol edildiğini ifade ederek, "Afganistan'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir ve Afganistan'daki güvensizlik ortamını tahammül edemeyiz. Afganistan'daki durumu ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Said Hatipzade, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki göstererek bu kararı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Garip olan şudur ki, insan hakları, azınlık hakları ve din özgürlüğü konusu Müslümanlara gelince Avrupa'da zor bir mesele haline geliyor. Ayrımcılığa yol açacak bu karar İslamofobinin ve Müslümanlara yönelik şiddetin yayılmasının temeli olabilir. AB kurumları ve yetkililerinden bunu düzeltmelerini bekleriz. Bu karar, Avrupa'daki azınlık hakları, hukuk ve din özgürlüğünün açık bir ihlalidir."

İran Petrol Bakanı OPEC+ petrol arzını artırma kararını değerlendirdi

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, OPEC+ ittifakının dünkü toplantısında küresel petrol arzını ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırma konusunda uzlaşmasını değerlendirdi.

Zengene, "Petrolün yüksek fiyatı uzun vadede OPEC+ grubunun lehine değil." dedi.

OPEC Plus toplantısının kararının ardından petrol fiyatının artmayacağını belirten Zengene, "OPEC Plus'ın 15 ayda piyasaya 5 milyon 800 bin varil petrol eklemesi kararlaştırıldı ve petrol piyasasını incelemek için toplantılar aylık olarak düzenlenmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Zengene, "Bütün bu tartışmalarda İran'ın piyasaya dönüşü önemli bir konu olacak ve bu gerçekleştiğinde OPEC Plus İran'ın dönüşünü görmezden gelemez" diye konuştu.

Pakistan'da tutuklu üç İranlı denizci serbest bırakıldı

İran'ın karaçi Başkonsolosu Hasan Nuriyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Pakistan’da tutuklu üç İranlı denizcinin serbest bırakılarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Nuriyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Karaçi Başkonsolosluğu'nun aralıksız takiplerinin ardından ve yurtdışındaki İranlıların haklarını koruma doğrultusunda Pakistan’da tutuklu üç İranlı denizci serbest bırakılarak İran Havayolları Şirketi (Iran Air) aracılığıyla ülekeye geri döndü.”

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 441 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 374'e vaka sayısı ise 3 milyon 548 bin 704'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 361'nın durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 152 bin 653'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.