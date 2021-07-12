Viyana görüşmelerinin sonuna yaklaştık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri'

Said Hatipzade, Viyana’da yürütülen nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında, “Bugün Viyana'da devam eden müzakereler ile nükleer anlaşmanın uygulanmasının son durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlandı” dedi.

Hatipzade, “Kaydedilen ilerlemelere göre, Viyana görüşmelerinin sonuna yaklaştığı değerlendirilebilir. Bazı çözülmemiş sorunlar var. Ancak önemli olan, çözülmüş sorunların çözülmemiş sorunlardan daha ağırlık taşımasıdır” ifadesini kullandı.

Said Hatipzade, “Ülkede yaygın olarak kabul edilen şey, öncelikle ABD yaptırımlarının etkin bir şekilde kaldırılması gerektiğidir. İkincisi ise anlaşma sonrası taleplerin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi olmamasıdır. İran defalarca nükleer anlaşma tam olarak uygulanır uygulanmaz tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

Hatipzade, Biden yönetiminin İran'a yönelik ekonomik yaptırım politikalarındaki değişikliğe ilişkin değerlendirmesi hakkında bir soruya, “Azami baskı politikasının başarısızlığa uğraması uzun zamandır uzmanlar için belli olmuştur. Bu politika hiçbir amacına ulaşmamıştır. Aynı zamanda tek taraflı yaptırımların uygulanması ve bunun uluslararası arenada etkisiz kalması bir fikir birliği meselesidir” yanıtını verdi.

'İran- ABD tutuklu değişimi'

Hatipzade, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin Amerikan tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, “ABD'de ve bazı Batılı ülkelerde sahte gerekçelerle rehin alınan İranlı mahkûmların serbest bırakılması konusu her zaman öncelikli bir konu olarak gündemde olmuştur” dedi.

DIşişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade sözlerine “Sayın Dışişleri Bakanı uzum zamandır İranlı ve ABD’li tutukluların değişimini önerdi. Biden yönetimi göreve başladığı ilk günlerde bu konuyu dikkate aldı. Bu konudaki görüşmelere devam ediyor ve bir sonuca varması halinde bilgi verilecektir” ifadesini ekledi.

'Güney kore'de dondurulan İran'ın mal varlıkları'

Güney Kore ile ABD arasında İran'ın dondurulan mal varlığı konusunda işbirliği yapılmasına dair yayınlanan haberler hakkında Hatipzade şunları kaydetti:

“ABD’deki yönetim değişikliğinin ardından Güney Kore, İran ile ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesinden ve İran’ın mali kaynaklarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduğunu ilan etti. Bu arada Güney Kore Başbakanı'nın 11-12 Nisan tarihlerinde Tahran'a yaptığı ziyaret de dahil olmak üzere bu ülkenin bazı girişimlerine tanık olduk.”

'Lübnan'da hükümet kurulması'

Hatipzade, Lübnan’da hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak, “Bunun Lübnan'ın bir iç meselesi olduğuna inanıyoruz ve biz Lübnan dahil hiçbir ülkenin içişlerine müdahale etmeyiz. Lübnanlıların aldığı kararlara da saygı duyuyoruz. Bu ülkenin hükümetinin bir an önce kurulmasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulunu.

İranlı sözcü konuya ilişkin olarak, “ABD ve diğer dış müdahalelerin Lübnan'daki durumu daha da zorlaştıracağına ve Lübnan istikrarının ihlal edeceğine inanıyoruz. Lübnan bağımsız bir devlete, cumhurbaşkanına, parlamentoy ve sorunlarını kendi başına çözebilen bir halka sahiptir. Hükümetin yapısını ve nasıl oluşturulacağını belirleyen Lübnan halkıdır ve herhangi bir dış baskıyı kabul etmeyecektir” değerlendirmesini yaptı.

'ABD'nin Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlere yaptırımı'

Said Hatipzade, ABD Ticaret Bakanlığının Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı şirketin kara listeye almasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Washington'un yaptırımlara olan bağımlılığı, kendi çıkarlarını bile görmesini engellemiştir. Günümüz dünyasında, ABD yaptırımlarına maruz kalan ülkeler, Washington'un hırslarına direnerek, yaşamın sulta ve zorlama olmadan mümkün olduğunu kanıtlamışlardır.

ABD, tek taraflı yaptırımlarla sadece hedef ülkelere zarar vermiyor; aynı zamanda bu politikaları sürdürerek Amerikan kurumlarını ve şirketlerini küresel piyasalardan mahrum bırakıyor.”

'Avrupa Parlamentosu'nun İran'a karşı insan hakları kararı'

Hatipzade, Avrupa Parlamentosu'nun İran'a karşı insan hakları kararına ve bazı İranlı yetkililere karşı yaptırım uygulamasına tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu kararını şiddetle kınıyoruz. Bu karar mesnetsiz ve kabul edilemedir ve İran'ın içişlerine müdahalenin açık bir örneğidir” dedi.