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18 Tem 2021 12:32

İran'dan ABD'nin tutuklu takası iddiasına yanıt

İran'dan ABD'nin tutuklu takası iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın tutuklu takası konusunda Tahran ile hiçbir anlaşmaya varılmadığı yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın tutuklu takası konusunda Tahran ile hiçbir anlaşmaya varılmadığı yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şaşırtıcı olan şudur ki, ABD tutuklular üzerinde bir anlaşmaya varıldığına dair basit bir gerçeği ve kamuoyuna duyuruluş yöntemini reddediyor.

Viyana'da nükleer anlaşmanın dışında ABD ve İngiltere ile tutuklu takası kapsamında her taraftan 10 mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

İran bugün söz konusu anlaşmayı uygulamaya hazır."

News Code 1895830
https://tr.mehrnews.com/news/1895830/

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