ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer müzakerelere ilişkin, "Viyana'daki yedinci tur müzakerelerin zamanı daha gelmedi." dedi.

Porter, "Bu aşamada henüz yedinci tur müzakerelere ulaşamadık, ancak Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in belirttiği gibi, ABD ile İran’ın karşılıklı olarak nükleer anlaşmaya geri dönmesi için kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Daha önce Washington Post, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Ağustos ayında göreve başlayana kadar Tahran'ın Viyana nükleer görüşmelerine geri dönmeyeceğini iddia etmişti.

Seyyid İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni 5 Ağustos’ta İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.