İran'dan "Viyana nükleer görüşmeleri" açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter üzerinden paylaşımda, "Geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD ve İngiltere'nin bu durumda mahkum değişimi ile nükleer anlaşma arasındaki bağlantıyı kesmesi gerektiğini vurguladı

Irakçi, ''Tutukluları, siyasi amaçlar için rehin tutmak, tutuklu takası ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "ABD ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir" şeklinde konuştu.