  1. Siyaset
18 Tem 2021 08:56

İran'dan "Viyana nükleer görüşmeleri" açıklaması

İran'dan "Viyana nükleer görüşmeleri" açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter üzerinden Viyana nükleer görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter üzerinden paylaşımda, "Geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD ve İngiltere'nin bu durumda mahkum değişimi ile nükleer anlaşma arasındaki bağlantıyı kesmesi gerektiğini vurguladı

Irakçi,  ''Tutukluları, siyasi amaçlar için rehin tutmak, tutuklu takası  ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "ABD ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir" şeklinde konuştu.

News Code 1895819
https://tr.mehrnews.com/news/1895819/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler