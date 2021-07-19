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19 Tem 2021 16:31

Lionel Messi'nin paylaşımı rekor kırdı; Ronaldo'yu geride bıraktı

Lionel Messi'nin paylaşımı rekor kırdı; Ronaldo'yu geride bıraktı

Copa America'da zafer finalde Brezilyalı deviren Arjantin'in olurken Lionel Messi, milli takım ile ilk kupasını kazandı. Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti.

T24'de Copa America'da zafer finalde Brezilyalı deviren Arjantin'in olurken Lionel Messi, milli takım ile ilk kupasını kazandı. Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti.

Yıldız futbolcu uzun süre beklediği şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Lionel Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak sosyal medya platformunda en çok beğenilen spor fotoğrafı oldu.

Önceki rekor, 19,8 milyon beğeni ile Diego Maradona'nın ölümünden sonra efsane isme saygı duruşunda bulunan Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Copa America'da dört gol ve beş asistten sonra turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

News Code 1895855
https://tr.mehrnews.com/news/1895855/

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