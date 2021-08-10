Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.

21 yıllık Barcelona macerasına nokta koyan ve Pazar günü düzenlediği basın toplantısıyla Katalan ekibine gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu.

Pazar günü takım arkadaşları, ailesi ve Barcelona yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan ve Barcelona'ya veda eden 34 yaşındaki Messi, takımda kalmak için her şeyi yaptığını ve maaşında yüzde 50 indirime gitmesine rağmen yolların ayrıldığını ifade etmişti.

PSG ile anlaştı

Barcelona'ya veda ettiği basın toplantısında da Fransız devi PSG ile görüştüğünü doğrulayan 34 yaşındaki yıldız, Paris ekibiyle her konuda anlaştı.

Fransız basınından L'Equipe'in son dakika olarak duyurduğu haberde Messi, PSG ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun sezon başına 35 milyon Avro maaş alacağı ve sözleşmede birçok bonus maddesinin de bulunduğu yazıldı.

Eyfel Kulesi kiralandı

PSG ise tarihi transferi görkemli bir şekilde duyurmak için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Fransız basını, tıpkı Neymar'da olduğu gibi Messi'nin transferinin de Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde duyurulacağını ve PSG'nın Eyfel Kulesi'ni günlük 400 bin Avroya kiraladığını yazdı.

Neymar transferinde Eyfel Kulesi'ni 300 bin Avroya kiralayan Fransız devi, Messi'de de aynı yolu izleyecek.

İmzalar bugün atılacak

Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi, "Oğlum bugün PSG'ye imza atacak. Barcelona'dan ayrılma nedenlerini bize değil, kulübe sorun" şeklinde açıklama yaptı. Lionel Messi, sözleşme imzalamak için Barselona'daki evinden ayrıldı.

Kaynak: Cumhuriyet