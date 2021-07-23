Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Küba'yı ABD eylemlerine karşı destekliyoruz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin büyükelçilerinin özel toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin Küba'ya yönelik politikasının düşmanca ve kışkırtıcı doğasına dikkat çekerek, bunu uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve demokrasinin temel kurallarının açık bir 'ihlali' olarak nitelendirdi.

Taht Revançi, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD eylemlerine karşı mücadelede Küba halkı ve hükümetine güçlü ve kesin desteğini ve dayanışmasını ilan ediyor." dedi.

Sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin Bağlantısızlar Hareketi üyelerine yönelik tek taraflı ve zalimce eylemlerinin devam etmesini ve uluslararası kuralların ve BM Antlaşması'nı ihlal etmesini kınayan Taht Revançi, "ABD, on yıllar boyunca, koronavirüs salgının trajik koşullarında bile Bağlantısız Hareketi'ne üye bazı ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulayarak onlara yıkıcı zorluklar yaşatmıştır. Washington, ülkelerin iradesini ve bağımsızlığını zayıflatmak amacıyla ciddi ticari yaptırımlar, mali kısıtlamalar, mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları ve diğer önlemler uygulayarak bu süreci hızlandırdı. Son 40 yılda İran'a yönelik yapılan yaptırımlar bunun açık örneğidir." ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca, ABD'nin diğerleri üzerindeki baskısına ve uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal etmesine karşı kararlı adımlar atılması için daha iyi yolların bulunması gerektiğini vurguladı.

İran'da 3 milyon 204 bin 136 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 313 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88 bin 63'e vaka sayısı ise 3 milyon 623 bin 840'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 628'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 204 bin 136'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Ruhani Türk mevkidaşı Erdoğan ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Ruhani, İran ve Türkiye'nin bölgenin ve İslam dünyasının iki güçlü ülkesi olduğunu belirterek, Tahran ve Ankara'nın bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir rolü olduğunu ve işbirliği ile bu konuya yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu işbirliğinin gelecekte de devam ettirilmesi gerektiğinin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, "İran ve Türkiye, öeşitli küresel ve bölgesel konularda sorumlu ve işbirliğine dayalı bir yaklaşıma sahiptir ki bu durum bölgenin sorunlarının diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine yardımcı olmuştur." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek "Türkiye ve İran önemli bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutum ve işbirliğine sahiptir" dedi.