Yezd'deki Devlet Abad Bahçesi'nde kısa bir gezinti

İran’da öne çıkan durumlardan birisi bu coğrafya insanlarının bahçe sanatına olan düşkünlükleridir. Bahçe sanatının İran’daki geçmişi çok uzun zamanlara dayanır. Bahçe tasarımlarında genel olarak klasik İran stili ortaya çıkar.

İran turları yapılırken gezilecek yerler arasına mutlaka İran’a özgü bahçeler de eklenir. Bu bahçelerin pek çoğu oldukça ünlü yerlerdir ve buram buram İran bahçe kültürünü yansıtmaktadırlar.

Bu bahçelerden bir tanesi de Yezd şehrinde yer alır. Bu şehirde yer alan Devlet Abad Bahçesi, İran turu kapsamında kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir.

Devlet Abad Bahçesi Zend Hanedanı’nın kurucusu olan Kerim Han tarafından yapılmıştır. Oldukça iyi tasarlanmış bir bahçe içerisine estetik açıdan kusursuz bir bina yerleştirilmiştir. Bina içerisindeki vitray dekorlar ve kafes işi kaplamalar göz kamaştırıcıdır. Bu bina bir badgirdir. Yani İran mimari usulünde yapılan bir rüzgâr kulesidir. Binalarda doğal şekilde havalandırma oluşturulur. Bahçe içindeki badgir 33 metredir ve Yezd Bölgesi’ndeki pek çok benzerinden en büyük olanıdır. Burası için Yezd mimarisi başyapıtı denilebilir.

Bahçe içerisinde yer alan bu eşsiz bina dışında bahçe düzenlemesi de oldukça büyüleyicidir. Bahçede yer alan su kemerine bahçeyle aynı isim verilmiştir. Bahçede bulunan su akışı da tasarımın iskelet halidir. Ana girişlerde pek çok bölüm vardır ve açıklık olan yerlerde sarnıçlar meydana gelmiştir.