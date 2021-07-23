İran'ın kuzeybatısında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan bir güvenlik kaynağı konuya ilişkin Mehr'e verdiği açıklamada, "İslam Devrimi karşıtı terör grupları sabotaj eyleminde kullanmak için bu kargoyu kuzeybatı sınırlarından ülkeye sokmaya çalışıyordu, ancak İran güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları ve dikkatleri sayesinde teröristlerin çabası başarısız kaldı." dedi.