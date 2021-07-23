  1. Siyaset
23 Tem 2021 09:36

İran'ın kuzeybatısında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İran'ın kuzeybatısında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, İran'ın kuzeybatı sınırlarında İslam Devrimi karşıtı teröristlere ait silah ve mühimmat sevkiyatının ele geçirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan bir güvenlik kaynağı konuya ilişkin Mehr'e verdiği açıklamada, "İslam Devrimi karşıtı terör grupları sabotaj eyleminde kullanmak için bu kargoyu kuzeybatı sınırlarından ülkeye sokmaya çalışıyordu, ancak İran güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları ve dikkatleri sayesinde teröristlerin çabası başarısız kaldı." dedi.

News Code 1895952
https://tr.mehrnews.com/news/1895952/

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