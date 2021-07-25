İran'dan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin müdahaleci açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Habipzade, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin İran'ın Huzistan eyaleti konusundaki müdahalesini kınadı.

Parstoday'in haberine göre Hatipzade, dün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in müdahaleci ve siyasi bildirisine tepki göstererek, ''Sözkonusu bildiri, boş ve asılsız iddialardan ibaret olup değersiz ve esef vericidir'' dedi.

Hatipzade, "İran hükümeti, yargı, güvenlik ve medya yetkililerinin bu il halkının acılarını hafifletmek ve mevcut sorunları çözmek için yoğun çabalarına rağmen bu bildiri ve yapılan suçlamalar, siyasi ve itibarsızlaştırıcı mahiyetin en önemli kanıtıdır." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ''Bu bildiri, uluslararası bir insan hakları yetkilisinin sözlerinden çok, düşmanca literatüre sahip siyasi bir beyana benziyor.'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin su kaynaklarının yönetimine ilişkin amatörce ve önyargılı yorumların Komiser'in sorumluluğunda olmadığını ve sorumluluğu altındaki kurumu bu konuda yetki sahibi olarak görmediğini belirterek İran'a yönelik müdahaleci bu bildiriyi sert dille eleştirdi.

Hatipzade, ''Huzistan'daki su krizi, özellikle bu yılki kuraklık olmak üzere doğal olayların ve ayrıca İran'a uygulanan tek taraflı dayatmacı yaptırımların ve Huzistan eyaletinde su sektöründe teknoloji ve yatırım transferinin engellenmesinin sonuçlarından biridir." açıklamasında bulundu.

Hatipzade, Bachelet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran halkının en temel hakları aleyhine karşı yapılan yaptırımları ve insanlık dışı uygulamaları kınamadı ve sesini çıkarmadı, yalnızca çok kısa bir kaç cümleyle konuyu geçiştirdi'' dedi.

Said Hatipzade ayrıca, bir polis memurunun şehit edilmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının, ayaklanmayı kışkırtmak ve sun'i çatışmalar oluşturmak için protestocuların saflarına yabancı örgütlerin sızdığını gösterdiğini söyledi.