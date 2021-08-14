Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın'daki arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.