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15 Ağu 2021 19:41

Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz

Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı.

Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.

News Code 1896477
https://tr.mehrnews.com/news/1896477/

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