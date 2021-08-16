Afganistan halkını destekliyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Ocak 2019’da Kabil’e yaptığım ziyaret sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı ile zorlu bir görüşme yaptım” dedi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkenin Savunma Bakanı'nın bugünkü üzücü sözleri, Afganistan'ın ABD tarafından 20 yıllık işgalinin etkilerinin ve Washington'un hükümet üzerindeki etkisinin derinliğinin göstergesidir. Son 40 yılda olduğu gibi Afganistan halkını ve iradesini destekliyoruz.”