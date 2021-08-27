  1. Dünya
  2. Avrupa
27 Ağu 2021 15:57

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını ifade ederek, "Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Başbakan Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Ermenistan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta yaptığı konuşmada Ermenistan'la ilgili, "Bölgemizde süregiden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" ifadelerini kullanmıştı.

News Code 1896785
https://tr.mehrnews.com/news/1896785/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler