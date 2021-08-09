Bayramov ile Lavrov telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bayramov ve Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki durum ve Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı ortak açıklamaların uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bayramov ve Lavrov, bu görüşmede Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmalarına ilişkin konuları ele aldı.

Azerbaycan-Rusya arasındaki iş birlikleri konularının gündeme geldiği görüşmede taraflar, karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer meseleleri de görüştüler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım 2020 itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.