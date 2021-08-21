Yemen'de İngiltere karşıtı protesto düzenlendi

Al Masirah TV kanalına göre, göstericiler İngiltere ve diğer Batılı ülkelere karşı sloganlar atarak onların el-Mahra vilayetini terketmelerini istedi.

Göstericiler ayrıca ABD ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar attı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi geçenlerde ülkedeki son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Aşıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birleşmiş Milletler'in ve BM Yemen Özel Temsilcisinin 'Ensarullah' liderinin barış planına ilişkin olumlu mesajlarını bekliyoruz. BM Yemen Özel Temsilci, önceki temsilcilerin yaptığı hatalardan kaçınmalı ve her şeyi sıfırdan başlamamalıdır."