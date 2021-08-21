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21 Ağu 2021 11:18

Yemen'de İngiltere karşıtı protesto düzenlendi

Yemen'de İngiltere karşıtı protesto düzenlendi

Yemen’in el-Mahra vilayeti sakinleri İngiliz birliklerin bu vilayete girişini protesto etmek için geniş çaplı bir gösteri düzenledi.

Al Masirah TV kanalına göre, göstericiler İngiltere ve diğer Batılı ülkelere karşı sloganlar atarak onların el-Mahra vilayetini terketmelerini istedi.

Göstericiler ayrıca ABD ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar attı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi geçenlerde ülkedeki son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Aşıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birleşmiş Milletler'in ve BM Yemen Özel Temsilcisinin 'Ensarullah' liderinin barış planına ilişkin olumlu mesajlarını bekliyoruz. BM Yemen Özel Temsilci, önceki temsilcilerin yaptığı hatalardan kaçınmalı ve her şeyi sıfırdan başlamamalıdır."

News Code 1896597
https://tr.mehrnews.com/news/1896597/

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