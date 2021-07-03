Yeni BM Yemen Özel Temsilcisi belli oldu

Sputnik’e göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveçli diplomat Hans Gardenberg’i Martin Griffiths’in yerine BM Yemen Özel Temsilciliğine atadı.

Gerdenberg, Eylül 2019'dan bu yana AB'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Bir süre İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda Fars Körfezi bölümünün başkanlığını yapan Gerdenberg ayrıca AB’nin Mısır ve Tel Aviv’e heyetine liderlik etme geçmişine sahiptir.

Martin Griffiths Şubat 2018’den bu yana BM Yemen Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştı.