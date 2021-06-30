Yemen'den Suudi Arabistan'a füzeli operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "Sahn al-Jan" askeri üssünün ve Suudi paralı askerlerinin üçüncü askeri bölgesinin hedef alındığını duyurdu.

Yahya Seri, bu operasyonun iki adet “Badr-1” tipi balistik füzeyle yapıldığını ve amaçlanan hedeflerin tam isabetle hedef alındığını bildirdi.

Seri, operasyon sırasında Suudi Arabistan ordusuna ait birkaç komutan dahil olmak üzere onlarca paralı askerin ağır yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan’a bağlı medya kuruluşlarının Yemen ordusunun Suudi mevzilerine yönelik operasyonlarına karşı yaramazlığına tepki gösteren Seri, “Yemen'in Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarının sivilleri değil, yalnızca askeri mevzileri kapsadığı oldukça açık. Bu operasyonlr sırasında sivillerin zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.