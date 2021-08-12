Ensarullah: ABD Yemen'de barışı engelliyor

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin Yemen politikasını eleştirdi.

Muhammed Abdusselam'ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Yemen'e müdahalesi, korkakça saldırganlık yoluyla ülkenin ulusal egemenliğinin çiğnenmesine yol açtı ve bunun uyuglanması için Suudi Arabistan ve BAE getirildi.

ABD, Yemen halkına karşı tüm hayatını etkileyen ve felakete yol açan şiddetli bir kuşatma politikası uyguladı."

Muhammed Abdusselam ayrıca, ABD'nin Yemen'de El Kaide ve IŞİD'i harekete geçirmeye çalıştığını kaydetti.