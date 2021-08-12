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12 Ağu 2021 10:10

Ensarullah: ABD Yemen'de barışı engelliyor

Ensarullah: ABD Yemen'de barışı engelliyor

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD'nin Yemen'de barışın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin Yemen politikasını eleştirdi.

Muhammed Abdusselam'ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Yemen'e müdahalesi, korkakça saldırganlık yoluyla ülkenin ulusal egemenliğinin çiğnenmesine yol açtı ve bunun uyuglanması için Suudi Arabistan ve BAE getirildi.

ABD, Yemen halkına karşı tüm hayatını etkileyen ve felakete yol açan şiddetli bir kuşatma politikası uyguladı."

Muhammed Abdusselam ayrıca, ABD'nin Yemen'de El Kaide ve IŞİD'i harekete geçirmeye çalıştığını kaydetti.

News Code 1896391
https://tr.mehrnews.com/news/1896391/

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