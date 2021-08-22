Cumhurbaşkanı Reisi Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iki günlük bir ziyaret için Tahran’a gelen Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.

İran-Japonya ilişkilerini "iyi ve dostane" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran için Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Reisi, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ilişkin, “İran nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmiştir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve bu uluslararası anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ve yaptırımları arttıran taraf ABD’lilerdir” ifadesini kullandı.

Avrupalıların da ABD’nin ardından anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini belirten Reisi, “Doğal olarak taahhütlerini yerine getiren bir ülke övülmeli ve anlaşmadan çıkarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke de kınanmalıdır. ABD’liler, yükümlülüklerini neden yerine getirmediklerini ve bu uluslararası anlaşmadan neden çekildiklerini dünya kamuoyuna açıklamalıdır” ifadelerinde bulundu.

Afganistan'daki son gelişmelere atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya ve bölgedeki diğer ülkelerin Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olma çabalarını memnuniyetle karşılayarak, “İran her zaman Afganistan'da barış ve istikrarı desteklemiştir. Elbette Afganistan halkının kendileri için karar vermesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Toşimitsu Motegi bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ile de görüştü.