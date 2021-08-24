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24 Ağu 2021 16:59

Taliban'dan İran vatandaşları için vize kararı

Taliban'dan İran vatandaşları için vize kararı

Taliban, Afganistan'ı seyahat etmek isteyen İran vatandaşlarına İslamkale Sınır Kapısı'nda vize verileceğini duyurdu.

Taliban'ın kontrolündeki İslamkale Sınır Kapısı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ı seyahat etmek isteyen İran vatandaşlarına bu kapıda vize verileceği belirtildi.

Açıklamada, İran'daki Afgan diplomatik ve konsolosluk misyonlarının verdiği vizenin geçersiz olduğu kaydedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

News Code 1896723
https://tr.mehrnews.com/news/1896723/

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