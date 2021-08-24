Taliban'dan İran vatandaşları için vize kararı

Taliban'ın kontrolündeki İslamkale Sınır Kapısı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ı seyahat etmek isteyen İran vatandaşlarına bu kapıda vize verileceği belirtildi.
Açıklamada, İran'daki Afgan diplomatik ve konsolosluk misyonlarının verdiği vizenin geçersiz olduğu kaydedildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.
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