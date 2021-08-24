Çin: ABD ve müttefikleri Afganistan sorunundan ders almalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, G7 tarafından bugün Afganistan sorununa ilişkin olarak yapılacak video konferansa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Afganistan’ın bağımsız bir ülke olduğuna ve ABD ile müttefiklerinin Afganistan meselesinden ders alıp, temkinli davranması gerektiğine işaret eden Sözcü, “Uluslararası toplum, Afganistan’daki durumun olumlu doğrultuda gelişmesini teşvik ederek hızlandırmanın yanı sıra, Afganistan’da barışçıl yeniden yapılanma çalışmalarına, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve Afganistan’ın kalkınma kabiliyetinin güçlendirilmesine destek vermeli. Yaptırım ve baskı eylemleri, sorunları çözmek yerine, tam tersi sonuçlar çıkaracaktır.” dedi.

Wang, Çin’in, uluslararası toplumun Afganistan’daki istikrarlı geçiş sürecini ve yeniden yapılanma çalışmalarını hızlandırmanın yanı sıra, demokrasi bahanesiyle diğer ülkelere yapılan askeri müdahalelerin önüne nasıl geçileceğini düşünmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Wang ayrıca, “Bir avuç ülkenin yaptığı hataların cezasını Afganistan halkının ve uluslararası toplumun, özellikle bölge ülkelerinin çekmesine ve tekrar aynı trajedilerin yaşanmasına izin vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe