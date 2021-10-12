Tahran, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yakın gelecekte Tahran'da yapılacağını duyurdu.

Musevi, Afganistan'ın geleceğinin komşu ülkeleri ile bölgesel işbirliğine bağlı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afganistan konulu toplantı gündemde ama ne zaman yapılacağı belli değil. İran'ın önerisi üzerine Rusya da toplantıya katılacak." demişti.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk turu Eylül ayında Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.