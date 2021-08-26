İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 694 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 758 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 104 bin 716'ya vaka sayısı ise 4 milyon 833 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 788'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 53 bin 22'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.