Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Ukrayna uçağı kaçırıldı iddiasına yalanlama

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan bir Ukrayna uçağının kaçırıldığını ileri sürdü.

Ukraynalı yetkili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan uçağın İran'a götürüldüğünü iddia etti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybahş ise Ukrayna'ya ait uçağın kaçırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Zeybahş, "Kabil’den gelen Ukrayna uçağı dün yakıt ikmali için Meşhed havaalanına iniş yaptı ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru uçtu." dedi.

Söz konusu uçağın İran saatiyle 21:50'de Ukrayna'nın başkentine indiğini aktaran Zeybahş, Ukraynalı yetkilinin iddiasını reddetti.

Sınır ihlallerine çok sert şekilde karşılık veririz

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, dün İran-Azerbaycan sınır hattını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Tuğgeneral Guderzi, burada yaptığı açıklamada, olası bir sınır ihlali durumunda çok sert şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Ülkenin kuzey ve kuzeybatı sınırlarında durumun genel olarak sakin olduğunu kaydeden Tuğgeneral Guderzi, “Geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğe rağmen İran İslam Cumhuriyeti sınırlarındaki durum sakindi.” dedi.

Tuğgeneral Guderzi , “Şu anda ülke sınırlarındaki durum gayet iyi ve sınır bölgelerinde yaşayan bireylere daha fazla güvenlik sağlamak için sınır karakollarını en modern teçhizatlarla donatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, "Taliban'ın İran'dan alınan akaryakıt tarifelerini yüzde 70 oranında düşürmesinin ardından İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı" açıklamasında bulundu.

Hüseyni, Afganistan'a akaryakıt ithalatının yeniden başlamasına karşın bazı İranlı iş insanlarının bu ülkeye ihracat konusunda temkinli olduğunu aktardı.

İran, Afganistan'daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ağustos'ta bu ülkeye yapılan akaryakıt ihracatını askıya almıştı.

İran-Azerbaycan askeri ilişkileri artacak

İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Cevad Furuteni dün Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile görüştü.

Görüşmede Nahçivan durumu dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ile İran-Nahçivan askeri ve savunma ilişkileri ele alındı.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Seyyid Ahmed Hüseyini’nin de katıldığı toplantıda, Kerem Mustafayev, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin halkının çıkarları yönünde günden güne artacağını belirtti.

Mustafayev, “İran’ın tüm düşmanlıklara ve yaptırımlara rağmen başta askeri olmak üzere her alanda güçlü seviyede olmasından memnuniyet duymaktayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi yarın meclise gidecek

ran Meclisi'nin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sunduğu 19 kişilik kabinesine vereceği güvenoyu süreci devam ediyor.

İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizameddin Musevi, bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi büyük ihtimalle önerdiği bakanları savunmak üzere yarın meclisin açık oturumunda bir konuşma gerçekleştirecek." dedi.

Mecliste 21 Ağustos'ta başlayan incelenme sürecinin yarın son bulması bekleniyor.

Ülkedeki yasalar gereği, yeni kabine listesindeki tüm önerilen bakanların teker teker meclisten güvenoyu almaları gerekiyor.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 709 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 40 bin 623 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 103 bin 357'ye vaka sayısı ise 4 milyon 756 bin 394'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 727'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 993 bin 211'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.