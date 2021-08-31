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31 Ağu 2021 15:00

İran yerli üretim Mersad-16 hava savunma sistemini başarı ile test etti

İran yerli üretim Mersad-16 hava savunma sistemini başarı ile test etti

İran Ordusu yerli üretim Mersad-16 alçak-orta hava savunma sisteminin yükseltilmiş bir versiyonunu başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

İran Ordusu yerli üretim Mersad-16 alçak-orta hava savunma sisteminin yükseltilmiş bir versiyonunu başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

İran Hava Savunma Kuvvetleri Harekat Yardımcısı General Muhammed Hoşkalp, testin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ''Tamamen yerli imkanlarla üretilen Mersad-16 hava savunma sistemi aynı anda birkaç hedefe ve elektronik harbe karşı koyabilmektedir. Sisteme yeni teknolojiler entegre ettik.'' dedi.

Semnan eyaletindeki Kevir Çölü'nde yapılan denemede Mersad-16 alçak-orta hava savunma sistemi, entegre hava savunma ağının kontrolünde hedefleri tespit ederek imha etti.

Mersad-16 sisteminin önceki hava savunma sistemlerine göre bütün parçaları tek taşıyıcı araç üzerinde taşıması, Şalamçe-2 füzesinin kullanılması açısından önemli teknolojik farklar içeriyor.

News Code 1896887
https://tr.mehrnews.com/news/1896887/

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