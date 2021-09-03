Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Sistan ve Belucistan eyaletine sürpriz ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği ikinci eyalet gezisi kapsamında bugün Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar kentine geldi.

Burada basına konuşan Reisi, "İnşaallah yeni hükümette Sistan ve Belucistan'ın sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İran-Almanya ilişkileri, nükleer anlaşma, Afganistan'daki durum ve iki ülke arasında Bionotech aşısının alımına yönelik yapılan görüşmeler ele alındı.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlara değinen Emir Abdullahiyan, Almanya'da üretilen aşılar, tıbbi ilaçlar ve sağlık ürünlerinin teslimatına yaptırım uygulayan Amerikalıların ikiyüzlü tavrını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan, Amerikalıların İran'ın yanı sıra bölge halkı hakkında doğru dürüst bir anlayışa sahip olmadığını anlatarak, "Amerikalıların ancak saygı, nezaket ve mantık diliyle konuşması gerektiğini ve kullandıklaırı sert dilin sorunları çözmeye yardımcı olmak yerine sorun doğuracağını bilmeleri gerekir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Ermeni Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle ticaret, ulaşım ve transitin kolaylaştırılması olmak üzere her yönüyle genişletilmesi çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan da Ermeni Bakanı'na tebrikleri için teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik ve ticari işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine hazır olduğunu duyurdu.

Uluslararası sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Emir Abdullahiyan , iki komşu ülke Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini de vurguladı ve İran'ın bu anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu duyurdu.

İran petrol gemisi Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştı

Mehr Haber Ajansı'na bilgi veren bir kaynak, Lübnan'a akaryakıt taşıyan İran petrol gemisinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt satın alma önerisinde bulunmuştu.

Lübnan lideri, İran'dan akaryakıt alımı konusuna ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." demişti.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 595 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 30 bin 279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 108 bin 988'e vaka sayısı ise 5 milyon 55 bin 512'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 831'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 269 bin 508'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.