İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 595 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 30 bin 279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 108 bin 988'e vaka sayısı ise 5 milyon 55 bin 512'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 831'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 269 bin 508'e ulaştı." ifadesi kullanıldı